Suspeito de negociar moto furtada em Apiacá é detido no RJ

Um homem foi detido no Estado do Rio de Janeiro, após negociar uma moto furtada em Apiacá, na noite da última segunda-feira (5).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares do Espírito Santo receberam a informação de um policial militar do Rio de Janeiro, dizendo que havia detido um homem suspeito de furtar diversas motocicletas. Além disso, ele confessou que havia negociado uma das motos com um senhor no bairro José Henriques, em Apiacá.

Diante das informações, os militares foram ao local e encontraram a moto Honda CG Titan, de cor preta, coberta por um pano. Aos militares, o senhor explicou que pegou a moto em troca de um veículo Volkswagen Gol.

No entanto, o neto da vítima disse aos militares que seu avô não tinha muito conhecimento, e que verificou a moto, porém, não foi constatado nenhuma restrição de furto/roubo.

Sendo assim, a vítima e o neto foram conduzidos para a Delegacia de Bom Jesus do Itabapoana. A moto foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES, em Guaçuí.