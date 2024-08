Suspeito de roubo a mão armada em Castelo é preso em Cachoeiro

Policiais civis da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, em apoio à Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, efetuaram a prisão de um indivíduo de 22 anos, suspeito de cometer um crime de roubo no município de Castelo. A prisão foi realizada na última quinta-feira (22), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento a um mandado de prisão.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo foi localizado após o serviço de inteligência da equipe da Delegacia de Polícia de Castelo descobrir que ele estaria na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Como ocorreu o crime?

No dia 29 de fevereiro, o indivíduo abordou a vítima no centro da cidade e a ameaçou com uma arma de fogo, anunciando o assalto e exigindo seu celular. Assim que a vítima entregou o aparelho, o suspeito ordenou que ela corresse. Logo depois, fugiu Cachoeiro de Itapemirim e não foi mais encontrado.

“Assim que o fato chegou ao nosso conhecimento, iniciamos as investigações e obtivemos um vídeo de uma câmera de monitoramento que mostra o exato momento do crime. Esse vídeo foi mostrado à vítima, que reconheceu a si mesma e também identificou o autor no vídeo, por meio do procedimento de reconhecimento. Dessa forma, foi possível indiciar o autor e solicitar sua prisão preventiva”, informou o delegado titular da Delegacia de Polícia de Castelo, Estevão Oggione.

Segundo o delegado, o preso já foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES) e tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas quando ainda era menor de idade e é réu pelo crime de receptação. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.