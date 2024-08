Buscas por taxista desaparecido serão retomadas neste sábado (31)

Serão retomadas neste sábado (31), as buscas pelo taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que desapareceu na tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, Fábio Teixeira Machado, informou que as buscas serão retomadas neste sábado (31). A ação conta com policiais civis, militares e equipes do Corpo de Bombeiros Militar, além de drones e cães farejadores que percorrem toda a área onde foi encontrado o carro queimado da vítima.

Polícia encontra roupas do taxista

No banheiro da casa de um dos suspeitos, no distrito de São gabriel, zona rural de Muqui, os policiais encontraram shorts, camisas e uma toalha de banho que estavam jogadas no chão, além de um boné que a vítima usava antes de desaparecer.

Além das roupas, foram achadas luvas de plástico e roupas dos suspeitos. O segundo suspeito de envolvimento no caso está foragido.