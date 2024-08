Trânsito é desviado após carreta pegar fogo na BR-101, em Mimoso do Sul

Uma carreta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (19), no km 450 da BR-101, na localidade de Rancho Alegre, em Mimoso do Sul. Por causa do incêndio, o trânsito precisou ser desviado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), os bombeiros estiveram no local, realizaram o combate e extinguiram as chamas. As causas do incêndio não foram informadas e o motorista da carreta não ficou ferido.

De acordo com a Eco101, concesionária que adminstra a rodovia, para atendimento da ocorrência, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além do Corpo de Bombeiros.

Após o combate do incêndio, equipes de conservação da Eco101 realizaram a limpeza da pista e o tráfego de veículos seguiu com desvio em ambos os sentidos da rodovia e foi totalmente liberado às 12h36.