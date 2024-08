Trio é baleado durante tentativa de homicídio em Cachoeiro

Três homens, de 22, 35 e 49 anos, foram baleados na madrugada da última sexta-feira (23), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a vítima de 35 anos disse que quatro indivíduos armados efetuaram os disparos contra elas, porém, ao consultar o nome dos homens baleados, foi constatado que o de 49 anos possuía um mandado de prisão em aberto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes e da prisão dos suspeitos.

