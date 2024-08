Umidade do ar fica abaixo de 30% nesta sexta (30); confira a previsão

Nesta sexta-feira (30), o Espírito Santo terá céu claro na maior parte do estado. Pode ocorrer chuva rápida pela manhã no litoral norte, mas o tempo ficará aberto nos demais períodos.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, na metade sul, incluindo a Grande Vitória, quase não formará nuvens.

A umidade relativa do ar pode cair abaixo de 30% à tarde, em parte das regiões Sul, Serrana e Noroeste. O vento sopra com intensidade moderada em todo o litoral.

Na Grande Vitória, céu claro, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, céu claro, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo de 30%) à tarde. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, céu claro, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo de 30%) à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos (abaixo de 30%) à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, chuva passageira durante a manhã, com predomínio de sol nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

