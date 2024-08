Uniaves abre novas vagas e simplifica processo seletivo para contratação

A Uniaves, empresa do grupo Pif Paf Alimentos localizada em Castelo, acaba de anunciar a abertura de novas vagas de empregos. Com a demanda aquecida e a produção de um mix variado de produtos para novos mercados, a empresa vai reforçar a equipe com a oferta de novas oportunidades.

A nova demanda, reforçará a posição da Uniaves como uma das principais geradoras de empregos da região. As vagas representam centenas de oportunidades para as pessoas que buscam estabilidade e crescimento em uma empresa que valoriza o desenvolvimento de seus colaboradores.

Leia também: Prepare o casaco! Após recordes de calor, frio volta no fim de semana

Para agilizar as contratações a empresa aprimorou simplificando seu seletivo. “Nosso processo seletivo atual, aproxima as pessoas da empresa e busca facilitar o acesso delas aos empregos, é uma forma de atrairmos mais talentos e contribuirmos ainda mais para o desenvolvimento de Castelo e região”, disse Thiago Bessa, gerente industrial da Uniaves.

“Estaremos ampliando o mix e atendendo mercados que vimos conquistando ao longo da nossa história. Para isso é fundamental ampliarmos nossa equipe. Estamos de portas abertas para receber todos os profissionais interessados em fortalecer o nosso time”, continua.

Oportunidades em aberto e benefícios diferenciados

Entre as oportunidades disponíveis estão os cargos de: auxiliar industrial, auxiliar de produção, mecânico (a) de manutenção, servente e eletricista de manutenção.

Em um novo momento da sua gestão, a Uniaves oferece benefícios diferenciados: além de salário compatível com o mercado, colaboradores da empresa têm plano de saúde e plano odontológico extensivo aos dependentes legais, kit de produtos, alimentação oferecida no refeitório da companhia e transporte diário, de ida e volta para o trabalho, em ônibus oferecidos pela empresa.

Todas as vagas em aberto são disponíveis para pessoas com deficiência e moradores de cidades próximas a Castelo como Cachoeiro do Itapemirim, São José do Calçado, Guaçuí, Marataízes, Itapemirim, Atílio Vivacqua, Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul, entre outras.

Para concorrer às oportunidades, os candidatos precisam apenas comparecer à sede da Uniaves, em Castelo, a partir das 7h, portando documentos pessoais.

A seleção acontece sempre às terças e quintas-feiras, em um processo simplificado e sem burocracia. Para facilitar o acesso às vagas, os candidatos podem utilizar de forma gratuita os ônibus da empresa, identificados com letreiro da Uniaves, que circulam pelas principais avenidas dos municípios citados

A Uniaves fica na Rua Felinto Elysio Martins, nº 1.000, bairro Aracuí, em Castelo. Para saber mais acesse: https://www.uniaves.com.br/vagas