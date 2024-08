Uniaves conquista o campeonato de futebol entre empresas de Castelo

O time da Uniaves foi a grande campeã do “Campeonato Entre Firmas de Castelo”, na edição de 2024. A competição foi muito disputada do inicio ao fim, apenas com equipes formadas por colaboradores de empresas do Sul do Espírito Santo.

Não é primeira vez que o time da Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos, se consagra campeão. Após chegar em três finais consecutivas na competição, essa foi a segunda vez, depois da conquista de 2022, que a equipe ficou em primeiro lugar.

“Nosso time se dedicou muito por essa conquista e os nossos colaboradores/jogadores, mais do que nunca, são exemplo para toda a empresa. O título é da nossa equipe de campeões, mas o orgulho é de toda a família Uniaves, que comemorou muito essa vitória”, afirma Thiago Bessa, gerente industrial da companhia.

No campeonato de 2024, foram nove jogos até a grande decisão contra a OZA Rochas do Brasil, partida vencida por 1 a 0, com gol de Ramon Nazário, colaborador do setor de logística. O time da Uniaves ainda teve a melhor campanha do campeonato, com a defesa menos vazada e o melhor goleiro, além do artilheiro da competição, Valdeir Silva dos Santos, colaborador do setor de pendura. E o destaque de ouro foi o título de equipe mais disciplinada da competição.

“Chegar à final nos últimos três anos, conquistando a vitória duas vezes, foi uma satisfação grande. Compartilhar isso com os colegas de trabalho é ainda mais satisfatório. Como falei lá no campo, antes da decisão, mais que ganhar, o que é muito bom, são as amizades que criamos. Certamente isso nos ajuda a manter o clima de união na empresa e espero que contagie e inspire outros colaboradores pelo exemplo. Fico muito feliz por todos e pela família Uniaves”, comemora Caio Nascimento, colaborador da portaria da Uniaves, capitão e representante do time.

O artilheiro do campeonato, Valdeir Santos, reforça as palavras do colega. “Foi uma alegria muito grande conquistar o título com meus colegas de Uniaves em campo. Momentos como esse reforçam o entrosamento entre nós, colaboradores, e isto se reflete também positivamente no clima e no nosso dia a dia de trabalho na empresa.”

Time da Uniaves na competição: Thiago Silva Martins, Deleon Santos, Evandro Oliveira, Geilson Machado, Caio César Nascimento, Sancler Gomes Silva, Valdeir dos Santos, Elielson Santana, Maurício Sampaio, Robert Souza, Ramon Nazário, Anderson Pereira, Leonardo Flores, Juliano Ramos, Luís Felipe Nunes, Richard Silva de Jesus e Vinício Miranda (técnico).

Quer fazer parte do time da Uniaves?

A Uniaves está com novas vagas de empregos abertas. Entre as oportunidades disponíveis estão os cargos de auxiliar industrial, auxiliar de produção, mecânico(a) de manutenção, servente e eletricista de manutenção.

Todas as vagas em aberto são disponíveis para pessoas com deficiência e moradores de cidades próximas a Castelo como Cachoeiro do Itapemirim, São José do Calçado, Guaçuí, Marataízes, Itapemirim, Atílio Vivacqua, Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul, entre outras.

Para concorrer às oportunidades, basta comparecer à sede da Uniaves, em Castelo, às 7h, portando documentos pessoais, sempre às terças e quintas-feiras. Para facilitar o acesso às vagas, os candidatos podem utilizar de forma gratuita os ônibus da empresa, identificados com letreiro da Uniaves, que circulam pelas principais avenidas dos municípios citados.

A Uniaves fica na Rua Felinto Elysio Martins, nº 1.000, bairro Aracuí, em Castelo.

Para saber mais acesse: https://www.uniaves.com.br/vagas