Unidade móvel da EDP continua as atividades por Vitória

A Van da Boa Energia da EDP continua atendendo bairros da Grande Vitória durante todo o mês de agosto. Com uma série de serviços voltados para a comunidade, a unidade móvel facilita o acesso a benefícios como a troca gratuita de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, além de outros serviços como troca de titularidade da fatura e impressão de 2ª via da conta de luz.

Entre segunda-feira (12), e quinta-feira (15), a van estará em Viana, no bairro Marcílio de Noronha, das 9h às 16h. Neste mesmo horário, nos dias 15 e 16, outra unidade móvel estará em Vitória, no bairro Nova Palestina. Na sexta-feira (16), além de Vitória, a Serra também receberá a unidade móvel, especificamente no bairro Ourimar, das 13h às 17h.

Leia também: Vitória: executivo relata negligência após acidente com bicicleta elétrica

No sábado(17), a van permanecerá na Serra, no bairro Cidade Continental, participando da 22ª edição do evento Serra + Cidadã. Durante o evento, os moradores poderão trocar até 10 lâmpadas incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED, que são mais econômicas e eficientes.

Com a Tarifa Social, as famílias de baixa renda podem garantir até 65% de desconto na conta de energia. Para se cadastrar, é necessário que os interessados estejam com o NIS (Número de Identificação Social) ativo e atualizado no CadÚnico, entre outros requisitos. A EDP incentiva aqueles que se enquadram nos critérios a procurar os serviços da van ou entrar em contato pelos canais de atendimento.

Por fim, o projeto Van da Boa Energia faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela ANEEL. A iniciativa visa promover o uso consciente e eficiente da energia elétrica em toda a região.

Locais da ação

Viana

Bairro Marcílio de Noronha

Data: de 12 a 15 de agosto

Horário: 9h às 16h

Local: Praça João Sedde Neto (Rua Pelotas, 24 – Marcílio de Noronha, Viana – ES, 29135-359)

Bairro Nova Palestina

Data: de 15 e 16 de agosto

Horário: 9h às 16h

Local: Unidade de Saúde São Pedro V (Rodovia Serafim Derenzi, 4146-4226 – Grande Vitória, Vitória – ES, 29032-760)

Serra

Bairro Ourimar

Data: dia 16 de agosto

Horário: 13h às 17h

Local: Rua Domineu Rody Santana, S/N, Conjunto Ourimar, Serra/ES, CEP: 29.173-305 (No estacionamento ao lado do cerimonial)

Bairro Cidade Continental

Data: dia 17 de agosto

Horário: 9h às 16h

Local: SERRA + CIDADÃ: 22ª EDIÇÃO (a confirmar)

Endereço: Avenida Meridional, 03, Quadra 01, Cidade Continental, Setor Europa, Serra/ES – 29.163.512