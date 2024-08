Unidade prisional do ES transforma lonas em bolsas ecológicas

Na Penitenciária de Segurança Média 2 (PSME2), um projeto de moda e costura reaproveita materiais sem uso para confecção de bolsas ecológicas. A atividade teve início há dois meses e utilizou como matéria-prima meia tonelada de lonas plásticas que seriam descartadas no meio ambiente. A iniciativa sustentável resultou na produção de 407 bolsas artesanais.

O diretor da unidade prisional, Gabriel Fitaroni, explica que a iniciativa busca inserir internos e internas que têm aptidão para moda e costura no Programa de Ressocialização da Secretaria da Justiça (Sejus).

Leia também: Empresário e engenheiros viram réus por desvio de R$ 615 mil de obras da BR-262

“Oferecemos condições para que a população custodiada na unidade prisional tenha um ofício ou uma atividade que possibilite a criação de renda para quando ela estiver fora do cárcere. Na oficina de costura, especificamente, os custodiados trabalham no projeto de criação das peças, discutem o que será feito, aprovam e colocam a mão na massa para criar o produto final. Tudo passa por um processo criativo e prático”, explica.

As lonas usadas para a produção foram recolhidas pela Associação Gold por meio de parcerias com diversas empresas e levadas até a unidade prisional.

As bolsas ecológicas são confeccionadas no Projeto Fazendo Arte.

Os materiais produzidos são doados para instituições diversas, como casas de acolhimento, abrigos, casa lar, bem como em eventos governamentais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.