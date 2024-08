Venezuelana é detida após tentar matar adolescente no Espírito Santo

Uma mulher venezuelana de 24 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira (12), suspeita de tentativa de homicídio contra uma adolescente de 17 anos na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a suspeita havia inicialmente comparecido à delegacia para registrar uma ocorrência, alegando ter sido agredida durante um programa. No entanto, os investigadores desconfiaram de seu comportamento e descobriram que, na verdade, ela teria cometido uma tentativa de homicídio horas antes.

Segundo os policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, a suspeita apresentou uma versão inconsistente dos fatos durante seu depoimento e ao perceber que os policiais estavam desconfiados da sua história, a vítima se mostrou agressiva e deixou o local. Após investigação, os policiais civis constataram que a suspeita havia atacado a adolescente de 17 anos com o caco de uma garrafa, após a vítima recusar participar de um programa sexual proposto pela agressora.

De acordo com a Polícia Militar, na noite do domingo (11), uma guarnição foi acionada para a Praia de Itaparica, onde encontraram a adolescente ferida. Ela relatou que a agressora, uma colega, quebrou uma garrafa e a atacou. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Após investigações, os policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, encontraram a suspeita recebendo atendimento médico no Pronto Atendimento da Glória, onde continuou a negar o crime.

A vítima, gravemente ferida, reconheceu a suspeita como sendo a agressora. Diante das evidências, a suspeita foi levada à delegacia, autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional.

