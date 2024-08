VÍDEO | Namorado surpreende com pedido de casamento no Pico da Bandeira

João Vitor Braga dos Anjos, de 37 anos, e Genny Maria, de 40 anos, se conheceram em 2022, enquanto faziam trilha. Após isso, começaram a conversar, e se conhecer cada vez mais, até chegar nos tempos atuais, onde os dois contam com um ano e cinco meses juntos.

“Gostamos muito de trilha, neste período juntos, fizemos varias trilhas, é um hobby que a gente muito”, ressaltou João Vitor Braga.

João conta que achou propício o pedido de casamento no Pico da Bandeira, já que Genny já tentou subir no Pico da Bandeira uma vez, porém, sem sucesso. “Eu já fui, porém, fui pelo lado do Espírito Santo. Desta vez, fui conhecer o lado de Minas Gerais”, frisou.

Assim que surgiu a oportunidade, João não perdeu tempo e já se programou para subir no Pico da Bandeira, no último final de semana. O casal já pretendia se casar ao fim deste ano. “Pensei em fazer uma surpresa, mas não sabia o que fazer ainda, durante este período, tive varias ideias, cartaz e outras ideias. Porém, achei a ideia do letreiro bem legal. Eu mesmo preparei, recortei, montei as palavras e as frases”, reforçou João.

Além do casal, os primos de João também foram na viagem ao pico, ajudando ele com a surpresa. Segundo João, a presença dos primos tornou o momento ainda mais especial, por estar com minha família, em um momento tão especial.

Inicio da trilha

“Saímos de Vitória no sábado (27), acampamos e iniciamos nossa subida às 23h30. Percorremos a madrugada toda andando, quando senti um desconforto. Foi bem tenso, ela começou a chorar, vendo que eu estava sentindo dor”, ressaltou.

Tudo isso tornou o momento ainda mais especial para o casal e, no sacrifício, conseguiram então, chegar ao destino. Na hora de realizar o pedido, João tinha combinado de levar Genny até o Cruzeiro, no topo do Pico da Bandeira, fingindo que iam tirar fotos.

Nesse momento, cada um dos primos seguraram um letra, que formava a frase: “Casa comigo?”. “Ela ficou totalmente surpresa, não sabia de nada. Foi uma grande emoção, no momento, o sol saiu lindo para gente, uma obra divina de Deus. Estava um dia nublado, o sol saindo foi lindo, tudo foi muito especial para gente.

Confira o vídeo: