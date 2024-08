Homem é preso com materiais do tráfico de drogas em Marataízes

Um homem foi preso com armas, drogas e munições durante uma abordagem na última sexta-feira (16), no bairro Acapulco, em Marataízes.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi informada de que o suspeito estaria armado próximo de uma padaria. Segundo a PM, ele estava preso por porte ilegal de arma de fogo e havia sido liberado do sistema prisional no dia 11 de julho.

Os militares foram ao local e viram o suspeito saindo de um veículo Volkswagen/Gol, de cor vermelha, estacionado próximo da padaria. Com ele, foram apreendidos uma pistola da marca Imbel, calibre .380, carregada com 17 munições do mesmo calibre, 28 pedras de crack embaladas e prontas para venda e R$ 30,00.

Aos militares, ele disse que a pistola era sua e que em sua casa havia mais drogas. Após buscas na residência, os policiais apreenderam uma balança de precisão, uma pedra grande de crack, uma porção de pasta base de cocaína, dois pedaços de maconha, uma porção de cocaína, dois carregadores da marca Imbel, uma 1 maleta de cor preta para pistola. A companheira do suspeito estava na casa e acompanhou o trabalho da PM.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, para ser apresentado à autoridade policial.