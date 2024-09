970 vagas de estágio abertas para alunos em todo o Espírito Santo

A Super Estágios abre 970 vagas de estágio para atender o processo seletivo simplificado de Estágio nº 39/2024 da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). As inscrições vão até o dia 29 de setembro e são para estudantes de licenciatura de instituições públicas e privadas, devidamente regularizadas e conveniadas com a Sedu, para atuação como estagiários nas unidades escolares da rede pública estadual de ensino, por meio do Programa Bolsa Estágio Formação Docente.

As vagas de estágio são para alunos de cursos como Artes, Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia, Química, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Letras (Inglês, Português e Espanhol) e Sociologia.

Como Funciona?

O estágio possui carga horária de 20 horas semanais, com pagamento de bolsa mensal. E é fundamental que os estudantes leiam o edital antes de se inscreverem para garantir que atendem a todos os requisitos.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site “Super Estágios” (www.superestagios.com.br), conforme o cronograma divulgado no edital.

Para Vitor Aguiar Corteletti, diretor da Super Estágios do Espírito Santo, essa é uma grande oportunidade para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. “O estágio é uma etapa fundamental na construção da carreira, pois permite aplicar na prática os conhecimentos teóricos, desenvolver habilidades técnicas e comportamentais e facilita a transição para o mercado de trabalho. Além disso, abre portas para futuras oportunidades e prepara o estudante para lidar com desafios reais, contribuindo para seu amadurecimento profissional”, explica Vitor.

Super Estágios

A Super Estágios é uma agência reconhecida em todo Brasil, que integra talentos, empresas e instituições de ensino, com o melhor e mais completo serviço de contratação de estagiários, começando pelo recrutamento, passando pela seleção e toda a gestão do programa de estágio, alinhando tecnologia com a humanização dos nossos atendimentos, personalizado de acordo com a necessidade da empresa.

Serviço:

Número de vagas: 970 vagas

Inscrições: até o dia 29 de setembro de 2024

Quem pode participar: estudantes de licenciatura, em diversos cursos, de instituições públicas e privadas, devidamente regularizadas e conveniadas com a Sedu, conforme edital.

Contato: (27) 3442-0553 ou whatsapp (27) 99804-6211