Motorista é socorrido após carreta tombar na BR-262, em Domingos Martins

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após a carreta em que ele digiria tombar no km 75,8 da BR-262, em Domingos Martins, na manhã do último domingo (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu por vota das 11h. A informação é de que o motorista estava trafegando em alta velocidade e, ao passar por uma curva, o veículo não suportou e tombou.

A vítima foi socorrida com lesões graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado.

