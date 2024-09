Suspeito tenta fugir da PM e se envolve em acidente em Cachoeiro

Um jovem, de 22 anos, foi preso após tentar fugir de policiais militares e se envolver em um acidente no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no último domingo (15).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais suspeitaram de uma moto Honda CG Fan, de cor preta. Nisso, os militares perseguiram a moto pela avenida Nossa Senhora da Consolação, e quando chegaram próximo de uma escola, o motociclista invadiu a contramão sentido à Rua Jacobe de Almeida Miranda, e bateu em outra moto Yamaha Fazer 150, de cor azul.

Na batida, o suspeito caiu no chão e tentou fugir a pé, porém foi alcançado pelos militares. O condutor da Fazer, de 25 anos, sofreu lesões graves na perna direita e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito, de 22 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele não ficou ferido.

