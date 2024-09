Adolescente é apreendida suspeita de tentativa de homicídio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, apreendeu no último domingo (15), uma adolescente de 16 anos, suspeita de tentativa de homicídio. A apreensão ocorreu no bairro Itapuã, em Vila Velha.

A adolescente foi abordada em uma área conhecida como “Concrevit”, durante uma ação conjunta entre a DHPP de Vila Velha e a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

Após a confirmação do mandado, a jovem foi encaminhada ao plantão da Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle) para os procedimentos legais.

Ela será encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).