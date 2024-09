Adolescente é apreendido após ser visto recebendo cocaína em Mimoso

Um adolescente foi apreendido após ser visto por policiais militares recebendo cocaína de um motociclista na entrada do Beco do Benedito, no bairro Montanha, em Mimoso do Sul, nesta segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, os militares avistaram o adolescente recebendo uma embalagem de outro homem em uma motocicleta. Após a aproximação dos militares, o motociclista fugiu e o menor tentou sair a pé, mas foi abordado.

Com ele, foi encontrada uma embalagem de cocaína pesando aproximadamente 25 gramas. A mãe dele chegou ao local e informou aos militares que seu filho, menor de idade, já havia sido preso por tráfico e sofria ameaças de facções criminosas. Ela questionou ainda sobre a existência de mais drogas em casa e ele confirmou haver crack em uma caixa de papelão.

Com a presença da advogada foi autorizada a entrada na residência, onde foi encontrado mais 25 gramas de crack. Ele confessou que guardava drogas a mando de traficantes para venda.

O menor foi encaminhado a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista não foi localizado.