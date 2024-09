Adolescente é apreendido com drogas pela Polícia Militar em Alegre

Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam um adolescente, de 15 anos, transportando 70 pedras de crack na última terça-feira (10), em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, os policiais passavam pela rua Leandro Machado, no Morro do Querosene, por volta das 13h28, quando avistaram o suspeito na garupa de um mototáxi, porém, após ver a vistura, ele tentou pular da moto.

Entretanto, os policiais conseguiram abordá-lo e, após buscas, localizaram no bolso de sua bermuda 70 pedras de crack, prontas para comercialização.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

