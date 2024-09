Anchieta: Léo e Renato firmam compromisso com servidores da educação

Na última quarta-feira (25), os candidatos a prefeito e vice de Anchieta, Léo Português (PSB) e Renato Lorencini (União), reuniram-se com um grupo expressivo de profissionais da educação para discutir suas propostas e ouvir as demandas dos servidores. O encontro reforçou o compromisso da chapa com a valorização da Educação no município.

Durante o encontro, Léo Português apresentou seu Plano de Governo e destacou a importância de reestruturar e valorizar as carreiras do funcionalismo público municipal.

LEIA TAMBÉM: Pista é interditada após caminhão-baú tombar na BR-101, em Rio Novo do Sul

“Acreditamos que a valorização dos profissionais da educação é fundamental para garantir uma formação de qualidade para nossos estudantes, por isso, vamos garantir ano a ano o pagamento do piso nacional aos professores. Nosso Programa de Governo prevê a oferta de novas vagas em creches, assim como o fortalecimento da área pedagógica, da Secretaria de Educação, e a modernização de novos recursos pedagógicos”, afirmou.

Renato Lorencini também abordou questões importantes sobre o Plano de Governo, compromissando um diálogo constante com os educadores. “Nosso Plano de Governo foi feito de forma participativa, nossa campanha é participativa e não vai ser diferente no governo de Léo e Renato. As ações serão compartilhadas e feitas de forma colaborativa com os profissionais da Educação”, disse Lorencini.

Ao final do encontro, Léo e Renato reafirmaram seu compromisso em trabalhar em conjunto com os educadores, destacando que a educação será uma das bandeiras centrais de suas propostas de governo. Eles assinaram uma carta compromisso entregue pelo Sindiupes, com 19 pontos, a maioria já contemplados em seu Plano de Governo. “A expectativa é que, com um olhar atento e um diálogo aberto, seja possível fortalecer um ambiente propício para a valorização dos profissionais e um ensino com ainda mais qualidade no município”, ressalta Léo Português.

Conheça as propostas de Léo e Renato para a Educação:

EDUCAÇÃO

Fortalecer o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), alcançando melhorias nos processos de aprendizagem, através de ações pedagógicas conjuntas (material estruturado, formação continuada, currículo e avaliação); Investir na Educação de Tempo Integral; Fortalecer as relações institucionais existentes com o Mepes e Pestalozzi; Reestruturar a metodologia do apoio ao ensino técnico e universitário; Fortalecer a educação empreendedora, na rede municipal de ensino, estimulando o desenvolvimento das habilidades do público infanto-juvenil, contribuindo para a cultura empreendedora da cidade; Investir na educação inclusiva para empoderar e garantir autonomia, independência e privacidade aos estudantes com deficiência física e motora ou cognitiva; Realizar estudos de viabilidade para melhoria do atendimento da educação infantil; Assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na primeira infância, à educação infantil de qualidade e o ensino fundamental, equitativo e de qualidade, na idade adequada; Ofertar infraestrutura física que garanta ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para toda comunidade escolar; Fortalecer o Programa de Autonomia Financeira (PAF), ofertando suporte, às escolas, na gestão administrativa dos recursos; Reestruturar os Projetos Meu Uniforme e Meu Material Escolar, otimizando o uso dos recursos financeiros e a prestação de contas; Fornecer alimentação escolar de qualidade, ampliando a aquisição de produtos da agricultura familiar; Aperfeiçoar o Programa Federal de Busca Ativa Escolar para reduzir os índices de evasão; Incentivar e dar condições dos estudantes participarem das Olimpíadas anuais: Astronomia (OBA), Matemática (OBEMEP), História (OMUGH) e Língua Portuguesa (OLP); Investir na infraestrutura tecnológica da rede municipal de ensino, promovendo a inclusão digital dos alunos e dos profissionais da educação; Investir na formação/qualificação profissional e na saúde mental dos profissionais da educação; Estruturar um Núcleo de Avaliações para acompanhar e monitorar os resultados das avaliações externas; Fortalecer o trabalho desenvolvido na Casa do Professor “Profª Ana Maria Ramos Brilhante”, proporcionando infraestrutura necessária para atender as necessidades dos profissionais da rede municipal de ensino; Fortalecer o trabalho do Conselho Municipal de Educação- CME; Conselho Municipal do Fundeb e Alimentação Escolar- CAE; Atualizar a estrutura administrativa da Secretaria de Educação para atender a demanda atual da rede municipal de ensino; Construir a sede da Secretaria Municipal de Educação integrando os setores: administrativo, almoxarifado, transporte, alimentação escolar;