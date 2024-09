Anchieta realiza 17ª Moda de Viola ao Pé da Serra neste domingo (15)

A comunidade de Alto Joeba, em Anchieta, está nos últimos preparativos para a 17ª edição da Moda de Viola ao Pé da Serra, marcada para o próximo domingo (15). O evento promete 10 horas de música com seis apresentações que darão destaque à viola caipira durante todo o dia.

Tradicional na região, a festa acontece no campo de futebol da comunidade, que recebe uma infraestrutura completa para acolher centenas de visitantes. Amantes da música sertaneja de raiz são esperados, e durante o evento, pratos típicos da região estarão à venda para os participantes.

Logo cedo, às 9h, a programação começa com uma missa sertaneja, reforçando o clima rural e religioso da festa. A organização é da Associação de Moradores de Alto Joeba, com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo e da Gerência de Cultura.

Para chegar à comunidade, o principal acesso é pelo portal da imigração, em Alto Pongal, localizado às margens da BR-101 Sul.

Programação:

