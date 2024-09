Animais são resgatados de incêndio no Parque Mata das Flores, em Castelo

Quatro animais, sendo um filhote de tamanduá, um gambá, um ouriço e uma paca, foram resgatados nesta quarta-feira (4), no incêndio que atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo.

De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), as equipes encontrou os animais com vida em meio aos incêndios que atinge o parque desde o último domingo (1º). Os filhotes de tamanduá e gambá foram resgatados sem as respectivas mães, que provavelmente morreram no incêndio. Eles receberam os primeiros cuidados e foram enviados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias).

Além disso, um ouriço estava com as patas queimadas, mas acabou se assustando e fugiu antes do resgate. Uma paca, que também estava queimada e debilitada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Veja o vídeo:

Vídeo: Iema