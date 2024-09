Animal na pista: grave acidente deixa um morto em Atílio Vivácqua

Um motociclista morreu, neste sábado (31), após bater em um cavalo que estava no meio de uma rodovia em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações da 10ª CIA Independente da Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Aos policiais, populares relataram que o acidente foi provocado por causa da presença do animal na pista, mas não souberam detalhar o que de fato ocorreu. O cavalo já não se encontrava mais no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

