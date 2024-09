Apae 2: Ferraço projeta nova unidade especializada para atender autistas

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), fez um importante compromisso em seu programa de governo: a construção da APAE 2, uma nova unidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com capacidade para atender 200 crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta é uma das prioridades de sua administração, caso seja eleito.

Ferraço já tem um histórico significativo de apoio à APAE. Foi durante seu mandato como prefeito que a atual sede da associação, localizada no bairro São Geraldo, foi construída. Atualmente, a APAE atende 464 alunos, incluindo quase 100 crianças e jovens com TEA. Em conversa com pais de autistas, Ferraço se sensibilizou com a causa e decidiu incluir a construção da APAE 2 como uma meta em seu plano de governo.

“Quero dizer em alto e bom som que quando fui prefeito consegui não apenas fazer a nova sede da APAE, mas custeava suas despesas. Tínhamos parcerias com a bancada capixaba, com o recebimento de verbas. Norma Ayub, quando deputada, destinou R$ 3 milhões para essa entidade. Sei que existem muitas dificuldades, mas é preciso dizer que assim como fiz a APAE 1, será questão de honra construir a APAE 2 para auxiliar nossas crianças que convivem com o Espectro Autista e com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH),” afirmou Ferraço.

Ele destacou seu conhecimento profundo sobre o drama enfrentado pelos pais e mães que, sem condições financeiras, tentam cuidar de seus filhos. “Peço a Deus que me coloque como um pai na tentativa de ajudá-los nessa causa. Sabemos que os remédios e tratamentos são caríssimos. No entanto, não pode haver dificuldades para um administrador que tomou a decisão de realizar a obra. Vou bater na porta de todos os governos e instituições públicas e religiosas para que possam nos ajudar nessa grande tarefa que não é promessa, e sim uma decisão tomada, assim como tomei ao fazer o Instituto do Coração que atende até hoje pobres e ricos.”

Ferraço ainda lembrou das dificuldades enfrentadas pelas famílias de jovens e crianças autistas, que muitas vezes esperam até um ano para conseguir medicamento na rede pública. “Vamos vencer pela fé, esperança e determinação. Esse é um programa para a saúde, educação e assistência social. A vida é mais importante que qualquer obra,” concluiu.

A proposta de Ferraço para a construção da APAE 2 demonstra seu compromisso contínuo com o bem-estar das crianças e jovens de Cachoeiro de Itapemirim, reforçando sua dedicação às causas sociais e ao desenvolvimento da cidade.