Após recurso, Casteglione segue na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro

Após aparecer no sistema da Justiça Eleitoral com o status da candidatura indeferido, o candidato a prefeito de Cachoeiro pelo PT, Carlos Casteglione, está novamente autorizado a concorrer às eleições municipais deste ano.

De acordo com a assessoria do candidato, ele teve o recurso iniciado e sua foto já aparece com os dizeres “concorrendo” no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Sua campanha continuará nas ruas de Cachoeiro, com caminhadas confirmadas em diversos bairros, reafirmando para a população seu compromisso e seu plano de governo para Cachoeiro”, afirma.

No dia 10 de setembro a Justiça Eleitoral indeferiu o registro de candidatura do candidato a prefeito Carlos Casteglione (PT) em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o órgão, o indeferimento se deu por causa da desaprovação de contas da Prefeitura de Cachoeiro referente ao exercício de 2016, quando o petista comandava o Poder Executivo municipal.