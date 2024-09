Marataízes: mais de 54% dos eleitores avaliam a administração de Tininho como regular, ruim e pésssima

Mais de 54% dos eleitores de Marataízes avaliam a administração do atual prefeito da cidade Tininho Batista como regular, ruim ou péssima, aponta pesquisa do Instituto Solução, encomendada pela site AQUINOTICIAS.COM, e divulgada neste sábado (14).

De acordo com os dados, 36,2% dos entrevistados classificam a gestão como regular; 7,5% como ruim e 11,2% como péssima. Os números quando somados, representam um total de 54,9%.

A pesquisa ainda aponta que apenas 31,7% dos eleitores avaliam a administração como boa e 11,8% como ótima.

Candidato de Tininho também é o mais rejeitado

Ao que parece, a reprovação da administração do prefeito Tininho tem recaído sobre o candidato a prefeito apoiado por ele, o Luiz Almeida (Republicanos), que aparece com a maior rejeição entre os candidatos a prefeito da cidade de Marataízes.

Segundo o levantamento do Instituto Solução, ao perguntar em qual desses candidatos os eleitores de Marataízes não votariam de jeito nenhum, Luiz Almeida foi o mais citado pelos entrevistados com 22,7% de rejeição, seguido por Jaiminho Machado (PL), com 14,7%.

Toninho Bitencourt (Podemos), que lidera as intenções de voto para prefeito em Marataízes, é o candidato com o menor índice de rejeição, com 13%.

Cerca de 14,3% dos eleitores afirmaram que não votariam em nenhum deles e outros 35,3% não souberam ou não responderam.

Toninho Bitencourt lidera pesquisa para prefeito de Marataízes

Na entrevista com menção estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 49,5% dos eleitores afirmaram que votariam em Toninho para prefeito de Marataízes. Em segundo lugar parece Luiz Almeida, com 23,3% das intenções de voto, seguido por Jaiminho Machado, com 12%.

Cerca de 14,5% dos entrevistados não souberam ou não responderam e 0,7% afirmaram votar branco ou nulo.

Na entrevista com menção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Toninho também é o candidato a prefeito mais lembrado como opção para votar.

Ao serem perguntados em quem eles votariam para prefeito de Marataízes, 46,5% dos eleitores citaram o nome do candidato.

Cerca de 21,3% dos entrevistados apontam Luiz Almeida e 9,3% Jaiminho Machado como opções. Aproximadamente 22,8% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Registro e amostragem

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação: ES-04147/2024. O Instituto Solução entrevistou 600 eleitores, de 12/09/2024 a 13/09/2024, na sede e nos distritos do município de Marataízes.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 4%, para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.