AQUINOTICIAS.COM vai sabatinar candidatos a prefeito de Cachoeiro

A partir desta terça-feira (1º) de outubro, o AQUINOTICIAS.COM realiza as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. As entrevistas serão transmitidas ao vivo, a partir das 15h, no canal do portal no YouTube.

As sabatinas estavam previstas para começar nesta segunda-feira (30). No entanto o candidato Theodorico Ferraço (PP) não confirmou sua participação.

Sendo assim, a agenda prossegue normalmente durante a semana com as sabatinas já agendadas com as assessorias dos candidatos.

Confira a agenda das sabatinas:

1°/10 – Lorena Vasques (PSB)

2/10 – Léo Camargo (PL)

3/10 – Carlos Casteglione (PT)

4/10 – Diego Libardi (Republicanos)

As entrevistas terão duração de 40 minutos cada, e será a oportunidade para os candidatos apresentaram suas propostas nas diferentes áreas no município. Serão abordados temas, como: saúde, educação, meio ambiente, agricultura, segurança e economia.

“O AQUINOTICIAS.COM reforça seu compromisso com os leitores ao desempenhar seu importante papel para promover nossa democracia. Nosso intuito é levar aos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim um prévio conhecimento dos candidatos e de suas propostas para os próximos quatro anos”, enfatiza o diretor do portal, Elias Carvalho.

AQUINOTICIAS.COM na apuração das eleições

Além das sabatinas, no próximo domingo, 6 de outubro, data das eleições municipais no Brasil, o AQUINOTICIAS.COM traz uma cobertura completa das eleições em todas as cidades do Sul do Espírito Santo.

Os jornalistas vão acompanhar em tempo real as principais movimentações e levar ao leitor do portal informação de qualidade e credibilidade.

A partir das 17h, com o fechamento das urnas, o portal transmite, ao vivo, em seu canal do YouTube, a apuração no Sul do Estado. Elias Carvalho, Alissandra Mendes, Diórgenes Ribeiro e Flávio Cirilo comentam em tempo real o resultado das eleições, trazendo análises e transparência para o processo eleitoral.