Eleições em Cachoeiro: pode entrar com outra pessoa na cabine de votação?

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a regra geral é de que o eleitor entre na cabine de votação sozinho, exceto casos excepcionais, onde a pessoa apresente algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.

O acompanhamento, nesses casos específicos, precisam da autorização do presidente da mesa receptora de votos. A pessoa que vai acompanhar não pode estar trabalhando para a Justiça Eleitoral, partidos políticos, federações ou coligações partidárias.

No local, a pessoa também será encaminhada para as seções adaptadas.

É obrigatório que os colégios eleitorais possuam seções acessíveis, com rampas ou elevadores. A urna eletrônica já conta com recursos como fone de ouvido, teclado em braile e intérprete de Libras para auxiliar o eleitor.

