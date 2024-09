Às vésperas das eleições, Prefeitura no Caparaó contrata seguranças armados

Quem precisou acessar a sede administrativa da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, no Caparaó, nesta quarta-feira (10), foi surpreendido pela presença de três seguranças armados que realizavam a revista no público.

O fato virou comentário unânime entre a população que ficou assustada, visto que nunca na história do município houve esse tipo de contratação de prestação de serviço por parte da gestão municipal.

“É estranho, nunca tivemos isso em nossa cidade. Nosso povo é tranquilo, da paz. Sem contar que lá já tem um guarda municipal. Desnecessário gastar quase R$ 300 mil nessa contratação. Se fosse nas escolas, até poderíamos entender, mas na Prefeitura? Na casa do povo? Por qual motivo?”, disse um morador que preferiu não se identificar.

Segundo registrado no Portal Transparência do Município, uma ATA de Registro de Preço de Segurança Privada foi aderida no valor de R$ 286.800,00. A empresa prestadora de serviço é a RPL Segurança Privada, com sede em Vitória.

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Muniz Freire, porém, até o fechamento desta matéria, não tivemos retorno. Assim que obtivermos uma devolutiva, a pauta será atualizada.