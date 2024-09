Assembleia cria grupo de trabalho para conter queimadas no ES

A atual crise hídrica e as queimadas que assolam o município de Pancas, há mais de cinco dias, têm gerado preocupação entre as autoridades públicas do Estado e deixado a população angustiada.

Em resposta à gravidade da situação, a Assembleia Legislativa (Ales) instituiu grupo de trabalho que vai formular sugestões para reduzir os impactos tanto da crise hídrica quanto do aumento das queimadas em todo o território capixaba.

A decisão foi anunciada no último sábado (7) pelo presidente Marcelo Santos (União) e está publicada no Diário do Poder Legislativo (DPL) desta segunda-feira (9), na forma do Ato 4206/2024.

Além do presidente da Ales, integram o grupo os presidentes das Comissões de Meio Ambiente, Agricultura e Segurança; o procurador-geral, a secretária da Casa dos Municípios; e o secretário-geral da Mesa.

Medidas imediatas

O objetivo é propor medidas imediatas e de médio prazo, envolvendo tanto ações legislativas quanto sugestões para o Executivo. “Estamos enfrentando uma situação crítica que afeta não só o meio ambiente, mas também a economia e a vida das pessoas”, afirmou o presidente Marcelo Santos.

O cenário tem se agravado nos últimos dias, com o aumento das áreas atingidas pelas queimadas, o que levou o governador Renato Casagrande (PSB) a decretar estado de emergência. O decreto reforça a necessidade de ações conjuntas entre os Poderes, o que motivou a criação do grupo de trabalho.

Alinhamento estratégico

A ação entre as comissões da Casa de Leis busca um alinhamento estratégico com as demandas emergenciais do Estado, especialmente nas áreas mais afetadas, como Pancas, que sofre com queimadas de grande proporção há cinco dias.

“A união entre o Legislativo e o Executivo é fundamental neste momento. Estamos acompanhando de perto toda a situação, e esse grupo de trabalho vai contribuir com soluções viáveis para proteger a população e resguardar o nosso Estado”, concluiu Marcelo Santos.