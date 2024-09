Atílio Vivacqua: Genaldo e Thiago Gava projetam geração de mais empregos

Nesta quarta-feira (4), o candidato a prefeito de Atílio Vivacqua Genaldo (Republicanos), e o vice Thiago Gava, visitaram a fábrica de calçados da cidade, acompanhados do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), do ex-prefeito José Luiz Torres Lopes, e dos candidatos a vereadores.

Na oportunidade, foi falado sobre a importância dos investimentos em empresas no município, o que gera renda e oportunidade de empregos aos cidadãos.

Sebastião Ailton, sócio-fundador da Clima Calçados, fez questão de lembrar quando o então prefeito José Luiz o procurou para instalar a fábrica em Atílio Vivacqua, com o intuito de disponibilizar mais empregos para a população. Citou os desafios da época, da coragem de montar uma empresa sem estrutura preparada. Passando por galpões temporários desde 2011, quando foi instalada a Forms Calçados, e no ano seguinte a Clima Calçados. Hoje possuem um galpão próprio e empregam quase 100 funcionários.

A comitiva de Genaldo e Thiago também fez uma visita à comunidade de Praça do Oriente, onde será realizado um comício na próxima sexta-feira, com uma carreata saindo do Trevo da Cofril, a partir das 19h10.