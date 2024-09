Atílio Vivácqua: motorista disse que bateu após ser atacado por abelhas

O motorista do Fiat/Grand Siena, de cor prata, contou aos policiais militares que perdeu o controle da direção e bateu no poste após abelhas entrarem no veículo na manhã deste domingo (22), na localidade de Alto São José, em Atílio Vivácqua.

De acordo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rodovia ES 489, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Atílio Vivácqua. Quandos os militares chegaram ao local do acidente, encontraram o carro atravessado na pista e agarrado no poste.

Segundo populares, o condutor foi socorrido ao hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado.