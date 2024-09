Atlético-MG x São Paulo: confira o horário e onde assistir ao vivo

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro confronto, realizado no Morumbis, o Atlético-MG levou a melhor, vencendo a partida por 1 a 0, com gol de Rodrigo Battaglia, aos 46 minutos do segundo tempo. Agora, o São Paulo precisa de 2 gols ou mais, para se classificar direto. Aliás, caso o Tricolor do Morumbi vença por 1 gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis. Contudo, o empate da a classificação ao Atlético-MG.

Sobretudo, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Atlético-MG terá transmissão aberta da TV Globo, para Minas Gerais e São Paulo. Já na TV por assinatura, SporTV e Premiere transmitem o jogo ao vivo para todo Brasil.

Copa do Brasil: onde assistir Atlético-MG x São Paulo

Data e hora: 12 de setembro, às 21h45

Local: Arena MRV, em Minas Gerais

Transmissão: TV Globo, para Minas Gerais e São Paulo e SporTV e Premiere (TV por assinatura)

