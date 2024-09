Baiano recebe importantes apoios na corrida eleitoral em Conceição

Faltando poucos dias para as eleições de 2024, no próximo dia 6 de outubro, Marcel Baiano (Podemos), candidato a prefeito em Conceição do Castelo, está recebendo importantes apoios políticos no município e do Estado.

Além do ex-prefeito Doca Spadetto, o atual prefeito por dois mandatos, Christiano Spadetto e seu vice-prefeito Dinner Pinon, também estão apoiando Baiano na corrida eleitoral.

Leia Também: Zé Valério realiza a maior carreata da história política de Jerônimo

O ex-secretário de Administração de Conceição, Marcel Baiano, ainda conta com o apoio dos deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e do vice-presidente da Assembleia Legislativa Hudson Leal (Republicanos), que esteve na última semana visitando o município e reiterando seu compromisso com a comunidade local.

Outros importantes apoios declarados são dos deputados federais Gilson Daniel, Victor Garozi Linhalis, ambos filiados ao Podemos e Messias Donato (Republicanos).