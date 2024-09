Zé Valério realiza a maior carreata da história política de Jerônimo

Quase 500 veículos lotaram as ruas de Jerônimo Monteiro na carreta dos candidatos Zé Valério (PSD) e Genaldo (PSB) que concorrem ao pleito de prefeito e vice no município.

Uma extensão de mais de três quilômetros de tráfego, com quase mil pessoas, marcou a noite do último sábado (21) com cavalos, tratores agrícolas, motos, carros e até caminhões com bandeiras e gritos de apoio aos candidatos.

No trio elétrico à frente da carreata estavam os candidatos acompanhados do prefeito Sérgio Fonseca (PSD) e do deputado estadual Júlio Mendel (PT). “Foi a maior carreata eleitoral da história de Jerônimo. Nuca antes havíamos visto tratores em carreatas e quando cheguei no ponto de partida me emocionei com a quantidade de veículos que nos aguardavam. Essa carreata, de tamanha proporção, mostra a força da nossa campanha, sendo também uma resposta da cidade que reconhece que o trabalho não pode parar,” ressaltou Zé Valério.