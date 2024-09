Bandes amplia acesso a crédito para as empresas com parceria com Sebrae

Para ampliar e facilitar o acesso às linhas de financiamento disponibilizadas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) firmou uma parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) para promover a ampliação do acesso ao crédito com atendimento de empresas de Norte a Sul do Espírito Santo.

Nesta quinta-feira (19), a diretoria do banco capixaba se reuniu com o diretor de Atendimento, José Eugênio Vieira, o diretor Técnico, Eurípedes Pedrinha, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, para apresentar o projeto e alinhar a parceria entre as duas instituições.

As unidades do Sebrae passarão a atuar como Correspondentes Bancários do Bandes. Os correspondentes serão responsáveis por receber e encaminhar as propostas de crédito de empresas, além de coletar informações cadastrais, documentos e acompanhar as operações. Estes profissionais foram capacitados pelo Bandes para levar às empresas um atendimento de qualidade, permitindo que acessem um crédito mais rápido e eficiente. Os agentes poderão oferecer capital de giro até R$ 300 mil com foco em micro e pequenas empresas de todo o Estado.



Os profissionais do Sebrae atuarão de forma estratégica, com foco nas micro e pequenas empresas (MPEs) de todo o Estado, auxiliando os clientes nas solicitações de crédito. Uma novidade que traz também agilidade ao processo de financiamento é a automação do crédito, os profissionais farão toda tramitação desde a proposta até a etapa de contratação por meio de uma plataforma disponibilizada pelo Bandes.



O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destacou o compromisso do Governo em garantir que a interiorização do desenvolvimento, gerando oportunidades em todas regiões. “Mais uma novidade capixaba para apoiar e fortalecer quem já empreende ou quer empreender. Importante parceria entre instituições sólidas, com ótimos serviços prestados. Bandes e Sebrae unem forças, firmam cooperação para atuarem de maneira conjunta em todo o estado potencializar o atendimento ao micro e pequeno empreendedor, que têm importância fundamental na geração de emprego, renda e riqueza no nosso Espírito Santo”, afirmou.



Segundo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, há décadas o Bandes e o Sebrae atuam para estimular o crescimento sustentável do Espírito Santo, e a parceria entre as instituições é um passo importante para dar continuidade a esta missão. “Há mais de 50 anos, Bandes e Sebrae têm apoiado ações e projetos responsáveis por fortalecer a cadeia produtiva capixaba. Unir forças é um passo necessário para fomentar a competitividade e o crescimento das empresas capixabas, gerando renda, empregos e oportunidades para a construção de uma economia sustentável”, declarou.



A parceria contempla unidades do Sebrae dez municípios, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Guarapari, Iúna, Linhares, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, São Mateus e Vitória. Os endereços e contatos das unidades do Sebrae credenciadas como Correspondentes Bancários do Bandes podem ser acessadas pelo endereço bandes.com.br/correspondente.



O diretor-superintendente da instituição, Pedro Rigo, destacou a importância da parceria para as empresas. “Essa parceria entre o Bandes e o Sebrae/ES é de grande importância na desburocratização no acesso ao crédito para os micro e pequenos negócios, que terão acesso a toda orientação e suporte necessários para entenderem qual linha de crédito é a ideal para sua empresa. É mais uma segurança para os empreendedores, que terão ainda o Fundo de Aval do Sebrae/ES como garantia complementar”, afirmou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.



Juntos, para o desenvolvimento do Espírito Santo



O projeto de Correspondentes Bancários do Bandes lançou em julho um edital de credenciamento de instituições e duas instituições foram aprovadas, o Sebrae e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).



No último dia 04, Bandes esteve presente no Salão da Indústria, na sede da Findes, em Vitória onde o presidente do banco apresentou o modelo de atuação de seus correspondentes bancários para o presidente da instituição, Paulo Baraona, e para representantes dos sindicatos associados à Federação.



Ampliação do atendimento



O Bandes não tem agências regionais para atendimento e sua sede fica no Centro de Vitória. A atuação do Sebrae/ES e da Findes como correspondentes bancários é uma estratégia para ampliar o acesso ao crédito e interiorizar o desenvolvimento do Espírito Santo. Com os dois parceiros, o Bandes poderá estar presente, no total, em 14 municípios: Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Iúna, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Vitória terão unidades de atendimento.



Os correspondentes serão responsáveis por receber e encaminhar as propostas de crédito de micro e pequenas empresas (MPEs), além de coletar informações cadastrais, documentos e acompanhar as operações. Eles estarão capacitados para levar aos negócios um atendimento de qualidade, permitindo que acessem um crédito mais rápido e eficiente.



Capital de giro para MPEs



As empresas poderão ter acesso ao financiamento de até R$ 300 mil para capital de giro, que permitirá organizar suas despesas operacionais, garantir as atividades e se preparar para futuros investimentos. Além disso, as operações de crédito intermediadas pelos correspondentes serão garantidas pelo Fundo de Aval do Bandes ou FAMPE (Fundo de Aval às MPE, do Sebrae/ES), juntamente com o aval dos próprios sócios, eliminando a necessidade de apresentação de garantias reais.



Informações sobre correspondentes bancários: www.bandes.com.br/correspondente



Condições operacionais:

Bandes Giro Automático

Valor financiável: de R$25 mil até R$300 mil

Taxas de juros: 0,41% ao mês + SELIC

Carência: até 3 meses

Prazo total: até 36 meses

Bônus de pontualidade de 0,25% Ao ano + bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano.