Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Uma batida entre um carro e uma moto deixou um motociclista, de 30 anos, ferido na BR 393, no trevo de acesso à Muqui e Atílio Vivácqua, no bairro aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (25).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que a batida envolveu um carro Ford/EcoSport, de cor branca e uma motocicleta Suzuki. Na batida, o motociclista ficou caído na pista desacordado até a chegada do Samu. A dinâmica do acidente não foi informado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dela não foi informado.

