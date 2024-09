Polícia revela causa da morte de taxista que desapareceu em Alegre

Na última terça-feira (24), a Polícia Civil revelou a causa da morte do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que foi encontrado morto após desaparecer durante uma corrida de Alegre à Cachoeiro de Itapemirim, na tarde do dia 27 de agosto desse ano.

O titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Fábio Teixeira Machado, informou que o laudo pericial apontou que a vítima morreu em decorrência de uma hemorragia intra craniana mediante ação contundente. Além disso, Fábio disse que um dos suspeitos, que se encontra preso, relatou na delegacia que o taxista foi morto com golpes de pedrada na cabeça.

Leia também: Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de taxista de Alegre

Polícia investiga morte de taxista de Alegre como latrocínio

Fim do mistério! Corpo de taxista desaparecido em Alegre é encontrado

Taxista desaparecido em Alegre: família divulga carta emocionante

Corpo da vítima foi encontrado em Muqui

O corpo do taxista foi encontrado por policiais civis no final da tarde do último dia 2 de setembro, em uma ribanceira no município de Muqui. Por ser uma área de difícil acesso, a equipe do Corpo de Bombeiros usou uma corda para puxar o corpo da vítima até a superfície.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado após o cruzamento de dados da investigação. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicinal Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.