Beach soccer: Fla, Vasco e Botafogo participam de campeonato em Anchieta

A Região Sul do Espírito Santo vai “tremer”, com uma reunião de vários craques do futebol de areia brasileiro neste fim de semana. Começa nesta sexta-feira (27) e vai até domingo (29), a Taça Cidade de Anchieta de Beach Soccer Masculino 2024.

Leia também: Cachoeiro recebe a 4ª etapa da Liga Capixaba de Downhill 2024; confira

O torneio vai contar com as presenças do Flamengo, Vasco, Botafogo e do Anchieta, anfitrião dessa verdadeira festa do esporte capixaba. Todos os jogos acontecem na quadra do bairro Nova Anchieta, com entrada totalmente franca.

Em formato de quadrangular, o formato da competição será de todos contra todos na 1ª fase, com os dois mais bem classificados avançando para a grande final, no domingo. Também no último dia de partidas, porém mais cedo, acontecerá a decisão de 3º lugar.

Destaques de cada equipe

Pelo Flamengo, o principal destaque é o goleiro Giovane, que foi eleito o melhor da posição no Circuito Brasil 2024, Desafio RJ x SP e Sudeste Cup. Já no rival Vasco, os principais jogadores são Robertinho, Augusto e Raí, que foram campeões brasileiros este ano.

No time de Anchieta, sem o craque Bruno Xavier, que está na Rússia, se destacam o goleiro Gean Pietro e o sempre letal Catarino. E no Botafogo, o capitão Bernardo Botelho e o goleiro Matheus Teleco são os principais atletas da equipe.

A Taça Cidade de Anchieta de Beach Soccer Masculino 2024 é organizada pela Prefeitura Municipal de Anchieta e tem o apoio e chancela da Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES).

Confira a tabela de jogos:

1ª rodada – sexta-feira (27)

Anchieta x Botafogo – 19h

Vasco x Flamengo – 20h30

2ª rodada – sábado (28)

Botafogo x Vasco – 9h

Flamengo x Anchieta – 10h30

3º rodada – sábado (28)

Flamengo x Botafogo – 19h

Anchieta x Vasco – 20h30

Decisão do 3º lugar – domingo (29) – 9h

Final – domingo (29) – 10h30