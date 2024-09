Bebê morre após ser atropelado por ônibus no Espírito Santo

Um bebê, de aproximadamente 2 anos de idade, morreu após ser atropelado por um ônibus de transporte escolar na tarde desta terça-feira (3), no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que parou o coletivo em frente a uma casa, para um menino com necessidades especiais descer, porém, o portão da casa estava aberto e após a criança correu para a rua e entrar na linha da roda do ônibus, o motorista não viu e deu partida.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito da criança. O condutor realizou o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Além dele, uma monitora também estava no coletivo.

O corpo da criança foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Linhares. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o conduzido”, disse em nota.