Polícia investiga morte de taxista de Alegre como latrocínio

A Polícia Civil, por meio da 6ª Delegacia Regional de Alegre, investiga a morte do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O corpo de Jamiro foi encontrado por policiais civis no final da tarde da última segunda-feira (2), em uma ribanceira no município de Muqui. Por ser uma área de difícil acesso, a equipe do Corpo de Bombeiros usou uma corda para puxar o corpo da vítima até a superfície. O segundo suspeito, irmão do detido, está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado após o cruzamento de dados da investigação. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicinal Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

As investigações seguem em andamento. “Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação podem ser passadas de forma sigilosa, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, disse a Polícia Civil.