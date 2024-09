Bispo de Cachoeiro está em missão nos Estados Unidos; saiba qual

O bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim e referencial da Pastoral dos Brasileiros no Exterior (PBE), vinculada à Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e a Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Luiz Fernando Lisboa CP, está em missão internacional. O prelado desembarcou no último sábado, 7 de setembro, na Flórida, nos Estados Unidos, onde está se encontrando e celebrando missas com católicos que residem em Orlando.

O primeiro compromisso de dom Luiz foi no domingo, 8 de setembro, em uma missa com cerca de 800 brasileiros da Paróquia da Ressurreição às 12h. Outra celebração com igual número de brasileiros Paroquia católica de São Vicente, em Margate.

Já na segunda-feira (9), também na Flórida, Dom Luiz esteve em um encontro com membros da comunidade católica e padres da região.

De acordo com Dom Luiz, a Pastoral dos Brasileiros no Exterior tem a missão de acompanhar os emigrados brasileiros católicos que vivem fora do país. “Nós queremos retornar esses contatos com os responsáveis de cada conferência e contatar as pessoas que já estão nesses países realizando esse trabalho”.

Nesta terça-feira (10), Dom Luiz desembarcou em Boston, no estado de Massachusetts. Lá participou de um almoço com padres, religiosos e religiosas e presidiu uma missa para os fiéis leigos, na Paróquia Santo Antônio. Na reunião, o bispo falou da missão com os brasileiros e o papel da CNBB nesta “obra”.

Bispo de Cachoeiro segue agenda nesta quarta (11)

Já nesta quarta-feira (11), Lisboa inicia suas atividades no Consulado Brasileiro e, logo após, visita o Centro Pastoral em Braintree. Centrada no vibrante cenário acadêmico da Grande Boston, Dom Luiz também visitará a tradicional Tufts University, onde participará do Encontro da Capelania. Encerrando o dia, Dom Luiz presidirá uma missa em Worburn, no condado de Middlesex.

Na quinta-feira (12), o prelado continua sua visita pastoral ao estado norte-americano de Massachusetts, sendo recepcionado na Saint Tarcisius Parish, em Framingham, tradicional paróquia local. Durante a tarde, o religioso fará um city tour por Boston, capital e cidade mais populosa de Massachusetts. Ele será recepcionado em Fall River, uma cidade no Condado de Bristol. Aliás, a missão passará também por Miami e Washington, Capital Americana e se estenderá até o próximo domingo, 15.

No sábado, dia 14 de setembro, haverá a procissão saindo da Igreja do Sagrado Coração (Sacred Heart Church) com a imagem de Nossa Senhora Aparecida para o Santuário. Às 10:00 ocorre a acolhida dos peregrinos no Santuário e a oração do terço. Sendo assim, logo após o terço, haverá uma conferência apresentada pelo Diácono Emanuel Maria e o almoço comunitário.

Por fim, às 14h acontece a celebração da Santa Missa seguida da cerimônia de Entronização. A Missa e Entronização serão transmitidas ao vivo para todo Brasil pela TV Aparecida e TV Evangelizar.