Padre Marcelo Rossi compartilha vídeo emocionante de jovem de Marataízes

A história de superação do adolescente Gabriel Carvalho Serafim, portador de paralisia cerebral e baixa visão, está viralizando nas redes sociais desde o começo de junho deste ano, quando ele cantou a música “Nossa Missão”, da cantora católica Adriana Arydes, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, em Marataízes. E encantou o Padre Marcelo Rossi!

O vídeo do cantor de 15 anos foi publicado na web pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e a gravação acabou chegando a uma das figuras religiosas mais conhecidas o Brasil. Padre Marcelo Rossi gostou tanto do vídeo, que decidiu compartilhar no seu perfil oficial no Instagram onde possui 9,7 milhões de seguidores. O sacerdote digitou: “Deus pode tudo, tudo, tudo, pura amorização. Jesus Cristo é Maravilhoso”.

Publicado inicialmente no Instagram da Diocese de Cachoeiro, onde acumula quase 5 milhões de visualizações, o vídeo foi gravado em dia 12 de maio durante uma missa em comemoração ao Dia das Mães e também aos 23 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Marataízes, instituição que assiste o adolescente desde o seu primeiro ano de vida.

Emoção e aplausos

O adolescente entrou na igreja com a mãe, a cabeleireira Charlene de Oliveira Carvalho, 42 anos. Em um primeiro momento, apenas a mulher cantou a música. Próximo ao altar, Gabriel recebeu o microfone no refrão. Embora inicialmente envergonhado, ele começou a alternar as estrofes seguintes com Charlene.

“O Gabriel não queria cantar, estava um pouco envergonhado, mas perguntei se poderia me acompanhar na entrada da igreja, ele aceitou. Mas algo me impulsionou e passei o microfone para ele. Foi como viram no vídeo, ele soltou a voz e foi um momento surreal e emocionante”, explicou orgulhosa.

Portanto, o pároco da igreja, padre Marcos Antônio Moura, que presidia a Eucaristia, ficou emocionado e abraçou o adolescente no final. Em mais de um momento, Gabriel foi aplaudido por todos os presentes.

Vídeo emocionante encantou Padre Marcelo Rossi

Aliás, o vídeo emocionante compartilhado pelo Padre Marcelo Rossi faz parte dos 15 anos de milagres na vida de Gabriel, morador de Marataízes. Em 22 julho de 2009, depois de um parto prematuro de emergência, ele nasceu e logo foi diagnosticado com atresia esofágica (condição em que o esôfago é estreitado ou se desenvolve como duas seções separadas dificultando ou impedindo alimentos e líquidos de irem do esôfago ao estômago), para corrigir, passou por duas cirurgias, mantendo-o hospitalizado por 32 dias. Durante a infância, recebeu outros diagnósticos: sopro no coração, septicemia (infecção no sangue), infecção nos rins e paralisia cerebral.

“Hoje, Gabriel convive com as sequelas da paralisia cerebral e enxerga pouco. Ele consegue ver, mas não como nós. Ele, por exemplo, não tem lateralidade ou reflexos, mas enxerga tudo.”

Religiosa, Charlene afirma que o filho é um milagre visível aos olhos. “Gabriel é um milagre de Deus. Para os médicos, ele andaria só aos sete anos, mas ele andou com quatro anos. Para os médicos, ele não sobreviveria, mas ele está aqui. São 15 anos de milagres”.

Contudo, Charlene disse também que o avanço na vida de Gabriel também aconteceu por causa da Apae. “Lá ele é assistido por técnicos, faz várias terapias, exercícios e estudo. A Apae é uma instituição indispensável e séria”, finalizou ela.