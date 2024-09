Bolsa Estágio no ES: inscrições começam nesta segunda-feira (9)

Estão abertas, a partir de segunda-feira (9), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 2024 do “Programa Bolsa Estágio Formação Docente”.

Os candidatos têm até o dia 29 de setembro para se inscreverem no programa, uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu) que visa aprimorar a formação dos futuros professores e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade da educação no Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM: Queimadas: fogo deixa rodovia interditada no Sul do Espírito Santo

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site AQUI! A bolsa para o estágio, que começa em 04 de novembro, é no valor de R$ 721,01.

O edital Nº 39/SEDU/ES prevê a oferta de 970 vagas, destinadas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura nas áreas de Letras (Português, Inglês e Espanhol), Física, Matemática, Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, História, Filosofia, Geografia, Sociologia, Química e Pedagogia. As oportunidades contemplam escolas da Rede Estadual localizadas nas 11 Superintendências Regionais de Educação (SREs).

Para se candidatar, é necessário que os estudantes residam no Espírito Santo, estejam cursando a partir do 4º período de licenciatura em uma instituição de Ensino Superior pública ou privada, e que esta instituição seja conveniada com a Sedu, por meio do programa. A seleção será realizada com base no coeficiente de rendimento escolar geral, conforme histórico escolar fornecido pela instituição de ensino. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de outubro de 2024 e as convocações dos aprovados serão de 23 a 31 de outubro.