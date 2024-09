Bomba de irrigação avaliada em 19 mil é recuperada em Mimoso do Sul

Policiais civis da Delegacia de Mimoso do Sul recuperaram uma bomba de irrigação avaliada em R$ 19.000,00 na localidade de Santa Marta, no mesmo município, na última quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, o equipamento, que havia sido furtado no município de Rio Novo do Sul no sábado (7), foi recuperada no momento em que um homem, de 33 anos, tentava vendê-la.

O suspeito foi abordado e encaminhado para a Delegacia de Mimoso do Sul. Na delegacia, segundo o delegado, o suspeito foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada. A pena para esse tipo de crime é de 3 à 8 anos de prisão.