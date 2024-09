Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (18), às 21h30, o Botafogo recebe o São Paulo, no Estádio Nilton Santo, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Mas, onde assistir o confronto entre Botafogo e São Paulo? O jogo terá transmissão aberta, através da TV Globo. Outras opções para assistir o confronto são: ESPN (TV por assinatura) e Star+ (streaming).

Leia também: Onde assistir Fluminense e Atlético-MG pela Libertadores? Confira

Líder do Brasileirão, o Botafogo vem de vitória sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1. Contudo, o Tricolor do Morumbi também venceu seu último jogo, contra o Cruzeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Botafogo x São Paulo

Quartas de final da Copa Libertadores (jogo de ida)

Data: 18 de setembro

18 de setembro Hora: 21h30

21h30 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Onde assistir Botafogo x São Paulo: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Star+ (streaming)

Leia também: Sul-Americana: Corinthians bate Fortaleza fora de casa e abre vantagem