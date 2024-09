BRK em Cachoeiro celebra Dia Mundial da Limpeza com sustentabilidade

Neste sábado, 21 de setembro, mais de 190 países se unem para celebrar o Dia Mundial da Limpeza. Essa iniciativa mobiliza pessoas com o objetivo de promover a limpeza de cidades, rios e comunidades, a eliminação dos resíduos e o descarte adequado. Em Cachoeiro de Itapemirim, esse esforço se reflete na atuação contínua da BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município.

A companhia tem compromisso com a preservação ambiental e as práticas sustentáveis e desenvolve ações para a conservação do planeta durante todo o ano. Uma das principais conquistas é a universalização do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, o município possui mais de 99% da sua população urbana abastecida com água potável, e 98% do esgoto gerado é coletado e tratado. Esses índices são superiores aos estabelecidos pelo Marco Legal do Saneamento.

Leia também: Hospital São José do Calçado celebra 114 anos com avanços e melhorias

A concessionária realiza também a limpeza e manutenção preventiva contínua das redes coletoras para prevenir obstruções e rompimentos. Já a água fornecida para a população passa por análises no Laboratório BRK e o Centro de Controle Operacional da empresa monitora o abastecimento.

Cuidando da água de Cachoeiro

“A BRK trata por dia 21 milhões de litros de esgoto, preservando os recursos hídricos. A coleta, o tratamento e a destinação adequada do esgoto resultaram na melhoria da qualidade das águas, implementada desde o início da concessão dos serviços. Isso permitiu que diversas espécies da fauna nativa, como o Biguá, voltassem a habitar o Rio Itapemirim e os córregos que atravessam a cidade e seus distritos”, afirma o coordenador de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK em Cachoeiro, Paulo Breda.

A concessionária atua ainda na educação ambiental por meio de palestras, programas e campanhas que esclarecem dúvidas e incentivam o descarte correto dos resíduos. O objetivo é colaborar com a formação de uma sociedade consciente e que dedique esforços à preservação do planeta.