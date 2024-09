Hospital São José do Calçado celebra 114 anos com avanços e melhorias

O Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC) celebra 114 anos neste mês de setembro. Localizado no município de São José do Calçado, no sul do Espírito Santo, e gerido pela Secretaria da Saúde (Sesa). O hospital é referência em atendimentos de urgência e emergência, cirurgias eletivas gerais e ortopédicas, além de ginecologia, urologia e vascular.

Ademais são 89 leitos, incluindo 20 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Sendo assim a instituição também oferece diversas especialidades em atendimento ambulatorial, como bucomaxilo, endocrinologia e cirurgia geral. Sendo assim, ao longo dos anos, o hospital se consolidou como referência no atendimento a gestantes de risco. Além disso ele também atende os municípios vizinhos de Apiacá e Bom Jesus do Norte.

Leia também: Setembro Verde: agentes de saúde recebem orientação sobre doação de órgãos

No entanto, para comemorar o aniversário, duas agendas especiais foram realizadas: um evento da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e uma celebração ecumênica.

Avanços e melhorias

Somente entre janeiro e agosto de 2024, o HESJC realizou mais de 23 mil atendimentos no Pronto-Socorro, 1.891 procedimentos cirúrgicos e mais de 104 mil exames laboratoriais. Nesse período, também houve importantes melhorias na infraestrutura, como a reforma da central de esterilização, a aquisição de camas elétricas para a UTI e a reestruturação do banco de sangue, que agora conta com uma equipe especializada.

O diretor do hospital, Leônidas Vieira, destacou a importância de uma administração hospitalar eficiente.

“É preciso ter um olhar criterioso no gerenciamento dos processos e investir em treinamento, segurança e tecnologia para alcançar os resultados esperados”, afirmou.

Projeto TeleUTI Conectada

Um dos avanços mais significativos é a participação no projeto TeleUTI Conectada, que conecta 10 leitos da UTI do HESJC à equipe multidisciplinar da Universidade de São Paulo (USP) via internet. O projeto permite capacitações online e discussões em tempo real sobre os cuidados com os pacientes, o que resultou em melhorias no tempo de uso de medicamentos e na abordagem de pacientes críticos, especialmente obesos.

A diretora técnica do hospital, Luiza Assed, reforçou a importância do projeto. “A TeleUTI Conectada tem contribuído significativamente para melhorar o cuidado dos nossos pacientes, combinando capacitação e tecnologia”, explicou.

Mudanças nos fluxos assistenciais

Com o apoio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), o hospital vem implementando mudanças importantes nos fluxos assistenciais. Portanto os projetos em andamento estão o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que gerencia o acesso aos leitos, e o Escritório de Gestão de Altas (EGA), que facilita a transição do cuidado hospitalar para o domiciliar.

Essas iniciativas têm resultado em avanços importantes, como o aumento no giro de leitos e a redução do tempo médio de permanência dos pacientes, que passou de 9,4 dias em 2021 para 5,4 dias em 2024. Além disso, a taxa de rejeição de internações foi reduzida a zero em agosto de 2024, demonstrando a eficiência na regulação dos leitos.

Centro Cirúrgico 2.0

Assim outro destaque é o projeto Centro Cirúrgico 2.0, lançado em junho de 2024, que busca melhorar a eficiência, segurança e qualidade dos serviços cirúrgicos. Todavia o projeto já trouxe melhorias, como a aquisição de novos focos cirúrgicos e a reestruturação física do centro cirúrgico. Com uma previsão de 18 meses para a conclusão, o projeto deve aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o número de cancelamentos de procedimentos.

Luciene Rocha, coordenadora do Centro Cirúrgico 2.0, ressaltou a importância da melhoria contínua.

“Implementar processos rigorosos de qualificação no centro cirúrgico contribui não só para a segurança, mas também para a satisfação dos pacientes e a eficiência operacional”, afirmou.

Um pouco da história

O Hospital São José do Calçado foi fundado em setembro de 1910 como parte da antiga Associação Beneficente Calçadense. Em 1970, o hospital foi doado à Fundação Hospitalar do Espírito Santo, e desde 2007, sua gestão é responsabilidade da Secretaria da Saúde (Sesa). Ao longo de mais de um século, a instituição se transformou em um pilar essencial para a saúde da região sul do Espírito Santo.