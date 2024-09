Bruxismo: o que é e como tratar o mal que afeta 4 em 10 brasileiros

O bruxismo é uma condição caracterizada pelo ranger ou apertar dos dentes, e atinge tanto adultos quanto crianças. A condição está associada a fatores genéticos e ambientais, como problemas respiratórios, refluxo gastroesofágico, uso de medicamentos e questões emocionais. Essa prática involuntária pode causar dores faciais e desgaste dos dentes.

Entre os principais sintomas estão o desgaste dental, dores de cabeça matinais, dores nos músculos da face e na articulação da mandíbula (ATM), além do som de dentes rangendo durante o sono. A intensidade e a frequência dos sintomas variam conforme a causa.

Embora o bruxismo não tenha cura, ele pode ser controlado com algumas medidas simples. Consultar o dentista regularmente é fundamental. Além disso, evitar apertar os dentes e mascar chicletes pode ajudar a minimizar os sintomas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o tratamento com placa oclusal, dispositivo feito de resina acrílica que se encaixa entre as arcadas dentárias. Esse aparelho ajuda a controlar a força aplicada nos dentes e na mandíbula, aliviando os sintomas e protegendo os dentes.

Contudo, nem todos os profissionais do SUS podem oferecer o tratamento, e o preço da placa pode variar conforme o material e a personalização, custando entre R$500,00 e R$1.000,00 quando feita por dentistas particulares.

Informações do Ministério da Saúde

