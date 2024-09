Plasmaférese: conheça a técnica que fez hospital no Sul do ES virar referência

Com 35 anos de excelência e inovação, o Hospital da Unimed Sul Capixaba se consolida como referência em procedimentos de alta complexidade, como a plasmaférese, destacando-se por sua moderna infraestrutura tecnológica e certificações de qualidade.

Esse procedimento avançado é de extrema importância para o manejo de diversas doenças graves, como Miastenia Gravis, Esclerose Múltipla, Síndrome de Guillain-Barré, e Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT), por meio da remoção seletiva de células anormais ou substâncias no sangue.

O Hospital Unimed tem aplicado com sucesso a técnica em seus pacientes, evidenciando sua capacidade em oferecer cuidados de alta complexidade que impactam positivamente a saúde dos internados. Este avanço faz parte do conjunto de inovações que marcam a trajetória do hospital, que é o único no sul do ES que utiliza a plasmaférese como tratamento.

“A plasmaférese oferece diversos benefícios para os pacientes, especialmente àqueles com condições autoimunes e outras doenças graves. A técnica complementa outros tratamentos médicos, permitindo uma abordagem personalizada e eficaz, principalmente em situações críticas. O procedimento é uma ferramenta valiosa no manejo de doenças complexas, oferecendo suporte vital e potencializando os efeitos de terapias combinadas”, detalha a diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo.

O hematologista Cláudio Brito destaca que no sul do estado, somente a Unimed Sul Capixaba realiza o tratamento. “A indicação do procedimento é determinada pela doença em questão. A depender da doença, são programadas as sessões de tratamento”, explica o diretor clínico do Hospital Unimed.

O comerciante Francisco de Assis Fialho de Souza, 59 anos, trata de miastenia grave desde 2019. Este ano recebeu indicação da plasmaférese e fez cinco sessões no Hospital Unimed de Cachoeiro. “Já nas primeiras infusões apresentei melhora considerável, sempre muito bem assistido pelos profissionais. Fica aqui o meu agradecimento a todos pelo serviço de qualidade que, nesse momento, foi de grande valia para controlar a doença. A plasmaférese para mim é um milagre, um sopro de vida, uma chance!”, detalha o paciente.

Ao longo de seus 35 anos, a cooperativa se destaca pelas renomadas certificações, equipamentos e tecnologias médicas. Entre elas, a certificação ONA 3, o nível mais alto da Organização Nacional de Acreditação, no Hospital Unimed e no Hospital Materno-Infantil, reafirmando a excelência na prestação de serviços hospitalares. Ambos os hospitais também possuem a certificação internacional HIMSS nível 6, consolidando-se como únicos hospitais digitais do Espírito Santo. Além disso, em 2024, o Hospital Unimed foi reconhecido no ranking “The World’s Best Hospitals” da revista Newsweek, destacando-se como um dos melhores hospitais do mundo.